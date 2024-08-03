Працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про Сергія Луцюка, якого вчора випустили із СІЗО під заставу, а сьогодні знову затримали.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що цього разу колишній керівник Рівненського ТЦК та СП підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ст. 114-1 КК України). Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану.

Правоохоронці вже затримали Луцюка, слідчі проситимуть для нього запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, у липні 2023 року ДБР викрило керівників обласного та районного військкоматів на Рівненщині Сергія Луцюка та Віталія Козачука, які побили військового. Луцюка звинуватили в застосуванні насильства до підлеглого, грабежі та незаконному збагаченні — у нього знайшли нерухомість і землю на понад 46,6 мільйона гривень. Посадовцю інкримінували перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі.