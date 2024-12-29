Прізвище військового не називається, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Вказано, що підозрюваний — командир 211 бригади Збройних Сил України, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями.

За даними ДБР, командир бригади знав про численні факти катувань та іншого нелюдського поводження над бійцями підлеглим йому офіцером, проте не реагував на це та не ініціював питання щодо притягнення винного офіцера до відповідальності.

За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади.

Командиру бригади повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади, що вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (за ч. 4 ст. 426 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

За місцем проживання командира бригади проведені обшуки. Його доставлено в Київ для для обрання запобіжного заходу. Відповідне звернення до суду планується на понеділок, 30 грудня.