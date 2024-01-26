Повний текст справи з’явився на порталі ДБР.

Підозру було висунуто:

колишньому заступнику міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ,

т.в.о начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів,

т.в.о начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України

Експосадовці підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн.

Максимальне покарання за вищезазначені дії визначено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.