Повний текст справи з’явився на порталі ДБР.
Підозру було висунуто:
- колишньому заступнику міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ,
- т.в.о начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів,
- т.в.о начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України
Експосадовці підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн.
Максимальне покарання за вищезазначені дії визначено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.