Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).
Трьом людям було висунуто підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Двом з них підозру оголосили заочно, а одного вдалося затримати.
Слідством також встановлено осіб, які організували втечу Дмитрука, зокрема з боку Молдови. За даними ДБР, ці особи раніше вже перебували в полі зору правоохоронців через підозру у причетності до незаконного переправлення громадян через кордон.
Відомо, що Дмитрук перетнув український кордон у напрямку Молдови через пункт пропуску «Павлівка» 23 серпня. Він виїхав з Києва приблизно о 13:00 в напрямку Одеси, а за кермом авто була інша людина.
На трасі поблизу одного з сіл Роздільнянського району Одеської області Дмитрук залишив автомобіль, пересівши в іншу машину близько 17:00. Цей транспортний засіб керував інший фігурант справи та організатор схеми.
О 21:00 депутата було доставлено до кордону, який він перетнув пішки.
За інформацією ДБР, організатор схеми має значні зв’язки серед правоохоронців та кримінальних кіл. Наступного дня він та ще один з фігурантів втекли до Придністров’я в Молдові.
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