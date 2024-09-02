Правоохоронці виявили осіб, які сприяли народному депутату Артему Дмитруку у виїзді за межі України. Цим особам вручено підозри.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Трьом людям було висунуто підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Двом з них підозру оголосили заочно, а одного вдалося затримати.

Слідством також встановлено осіб, які організували втечу Дмитрука, зокрема з боку Молдови. За даними ДБР, ці особи раніше вже перебували в полі зору правоохоронців через підозру у причетності до незаконного переправлення громадян через кордон.

Відомо, що Дмитрук перетнув український кордон у напрямку Молдови через пункт пропуску «Павлівка» 23 серпня. Він виїхав з Києва приблизно о 13:00 в напрямку Одеси, а за кермом авто була інша людина.

На трасі поблизу одного з сіл Роздільнянського району Одеської області Дмитрук залишив автомобіль, пересівши в іншу машину близько 17:00. Цей транспортний засіб керував інший фігурант справи та організатор схеми.

О 21:00 депутата було доставлено до кордону, який він перетнув пішки.

За інформацією ДБР, організатор схеми має значні зв’язки серед правоохоронців та кримінальних кіл. Наступного дня він та ще один з фігурантів втекли до Придністров’я в Молдові.