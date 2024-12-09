Керівник першого відділу ГСУ ДБР Олександр Говорущак подав до суду на редакцію "Слідство.Інфо" та журналістку Яну Корнійчук через розслідування про придбання його родиною нерухомості, яка могла коштувати 35 мільйонів гривень. Позивач вимагає спростування інформації, видалення матеріалу та виплати моральної компенсації у розмірі 40 тисяч гривень з кожного відповідача.

Про це повідомляє “Слідство.Інфо”.

За даними розслідування, родина Говорущака володіє нерухомістю у передмісті Києва, вартість якої значно перевищує задекларовану. У 2023 році дружина посадовця, яка також працює у ДБР, стала власницею будинку з землею, оцінених у декларації у 4,5 млн гривень. Проте ринкова вартість цього майна, за оцінками журналістів, може складати 14,5 млн гривень.

Крім того, тесть і теща Говорущака останніми роками стали власниками майна у Києві та передмісті загальною вартістю близько 20 млн гривень. Журналісти встановили, що згадки про них є у деклараціях подружжя, зокрема через фінансову підтримку родини посадовця.

Що говорить Говорущак

Посадовець називає матеріал недостовірним та стверджує, що журналісти знехтували перевіркою фактів.

“Знехтувавши зазначеними принципами, не перевіряючи достовірність фактів, використовуючи неперевірені джерела без жодного доказу та без жодного підтверджуючого факту, редакція “Слідство.Інфо” умисно створила у суспільстві уявлення про вчинення мною неприпустимих, у тому числі корупційних, дій, не сумісних зі статусом працівника правоохоронного органу та керівника органу досудового розслідування”, — йдеться у заяві Говорущака.

Усе це, на думку посадовця, порушує його права на повагу до гідності, честі та ділової репутації.

“Дякуючи цьому позову та документам, доданим до нього, нам вдалося встановити купу важливих деталей, про які Говорущак та його рідні відмовлялися говорити, коли наші журналісти зверталися до них по коментарі у процесі підготовки матеріалу”, — прокоментувала редакторка-засновниця “Слідства.Інфо” Анна Бабінець.

Зокрема, журналісти виявили, що вартість будинку у документах, наданих до суду, суттєво занижена у порівнянні з ринковими цінами. Він називає будинок у передмісті Києва “наше домоволодіння” та “наше місце проживання”. Говорущак підтвердив, що мешкає у зазначеному будинку, хоча формально продовжує користуватися службовою квартирою, яку йому надали в Офісі генпрокурора.

У позові зазначено, що Олександр Говорущак розпочав роботу в ДБР 18 вересня 2020 року, а вже 28 жовтня того ж року був призначений керівником відділу Управління ГСУ ДБР. Він вказує, що загальний дохід його родини та близьких осіб за роки подружнього життя становив понад 17 мільйонів гривень, що, на його думку, повністю пояснює походження набутого майна.