Українські спецслужби надали Monobank підтримку у боротьбі з великою DDoS-атакою, що триває третій день.

Про це пише співзасновник банку Олег Гороховський.

Співзасновник банку Гороховський повідомив про 5,5 мільярда запитів у зв’язку з кібератакою, яка є нетиповою навіть для AWS. Він зазначив, що ситуація під контролем, але масштаб атаки вражає, і до справи залучені також спецслужби.

Раніше співзасновник Monobank, Гороховський, повідомив про безперервну DDoS-атаку на банк, яка триває вже другу добу. За цей час кількість запитів до сервісу наближається до 3 мільярдів.

Він запевнив, що команда працює над підтримкою сервісу, щоб користувачі могли продовжувати допомагати ЗСУ, і закликав донатити на підтримку військових.