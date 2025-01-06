Про це йдеться у дослідженні “Опендатаботу”.
Найдорожче еспресо, як і в 2023 році, продається в Одеській області, де філіжанка кави коштує 40 грн. За рік ціна в регіоні зросла на 20%.
Другу позицію займає Львівщина — тут чашка еспресо коштує 39 грн. Третє місце посіла Волинська область, де вартість порції кави складає 37 грн.
Найдешевше еспресо в Україні можна знайти на Хмельниччині та Сумщині — по 28 грн.
Найбільше подорожчала кава на Вінниччині — ціна зросла на 29%, досягнувши 31 грн за філіжанку. У той же час на Харківщині вартість еспресо залишилася незмінною і складає 34 грн.
Ціни на еспресо впливають на вартість всіх кавових напоїв у закладах, оскільки еспресо є основною складовою більшості таких напоїв.
Індекс відображає середню ціну еспресо в різних містах України та може бути використаний для порівняння рівня життя та інфляції.
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