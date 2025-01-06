В Україні у 2024 році еспресо стало дорожчим: середня ціна чашки кави склала 31 грн, що на 11% більше порівняно з 2023 роком (28 грн). Вартість еспресо в Україні зросла в 1,7 раза з початку повномасштабної війни — у 2021 році ціна була лише 19 грн.

Про це йдеться у дослідженні “Опендатаботу”.

Найдорожче еспресо, як і в 2023 році, продається в Одеській області, де філіжанка кави коштує 40 грн. За рік ціна в регіоні зросла на 20%.

Другу позицію займає Львівщина — тут чашка еспресо коштує 39 грн. Третє місце посіла Волинська область, де вартість порції кави складає 37 грн.

Найдешевше еспресо в Україні можна знайти на Хмельниччині та Сумщині — по 28 грн.

Найбільше подорожчала кава на Вінниччині — ціна зросла на 29%, досягнувши 31 грн за філіжанку. У той же час на Харківщині вартість еспресо залишилася незмінною і складає 34 грн.

Ціни на еспресо впливають на вартість всіх кавових напоїв у закладах, оскільки еспресо є основною складовою більшості таких напоїв.

Індекс відображає середню ціну еспресо в різних містах України та може бути використаний для порівняння рівня життя та інфляції.