У травні середня зарплата у вакансіях на порталі з пошуку роботи Work.ua становила 20 тис. грн. Цей показник залишається незмінним уже 4 місяці.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

За даними дослідження, найбільший приріст у зарплатні за місяць зафіксували у вакансіях на топменеджерські посади.

Зазначається, що серед областей-лідерів лише на Дніпропетровщині середні зарплати зросли – до 19 500 грн (+500 грн до квітня). Водночас уже другий місяць поспіль зменшується середня зарплата у категорії “Страхування” (23 500 грн, -5%).

Зростання зарплати у травні помітили у таких категоріях:

топменеджмент, керівництво вищої ланки – 40 000 грн, +10% до квітня;

охорона, безпека – 37 500 грн, +7%;

будівництво, архітектура – 25 тис. грн, +6%;

дизайн, творчість – 21 000 грн, +5%;

культура, музика, шоу-бізнес – 21 тис. грн, +5%;

сільське господарство, агробізнес – 21 500 грн, +5%;

продаж, закупівля – 26 тис. грн, +4%;

фінанси, банк – 17 500 грн, +4%.

У травні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонував фахівцям у Силах оборони України – в середньому 70 тис. грн.

Серед цивільних професій, найвищі зарплати мають медіабайер (50 тис. грн), водій-міжнародник (47 500 грн), рихтувальник (42 500 грн), ендодонтист, рієлтор (40 тис. грн), арматурник (37 500 грн), бізнес-аналітик (35 500 грн), медіапродюсер (35 300 грн).

Як зауважують аналітики Work.ua, панівним явищем на ринку праці у травні був дефіцит кадрів. Кандидатів стає все менше, разом з тим знижується конкуренція за вакансії.