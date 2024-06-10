Про це повідомляє пресслужба порталу.
За даними дослідження, найбільший приріст у зарплатні за місяць зафіксували у вакансіях на топменеджерські посади.
Зазначається, що серед областей-лідерів лише на Дніпропетровщині середні зарплати зросли – до 19 500 грн (+500 грн до квітня). Водночас уже другий місяць поспіль зменшується середня зарплата у категорії “Страхування” (23 500 грн, -5%).
Зростання зарплати у травні помітили у таких категоріях:
- топменеджмент, керівництво вищої ланки – 40 000 грн, +10% до квітня;
- охорона, безпека – 37 500 грн, +7%;
- будівництво, архітектура – 25 тис. грн, +6%;
- дизайн, творчість – 21 000 грн, +5%;
- культура, музика, шоу-бізнес – 21 тис. грн, +5%;
- сільське господарство, агробізнес – 21 500 грн, +5%;
- продаж, закупівля – 26 тис. грн, +4%;
- фінанси, банк – 17 500 грн, +4%.
У травні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонував фахівцям у Силах оборони України – в середньому 70 тис. грн.
Серед цивільних професій, найвищі зарплати мають медіабайер (50 тис. грн), водій-міжнародник (47 500 грн), рихтувальник (42 500 грн), ендодонтист, рієлтор (40 тис. грн), арматурник (37 500 грн), бізнес-аналітик (35 500 грн), медіапродюсер (35 300 грн).
Як зауважують аналітики Work.ua, панівним явищем на ринку праці у травні був дефіцит кадрів. Кандидатів стає все менше, разом з тим знижується конкуренція за вакансії.
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