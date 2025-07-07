Повені в Техасі: 82 загиблих і пошуки зниклих безвісти

Про це повідомляє медіа CNN

Внаслідок раптових повеней, що охопили центральний Техас, кількість загиблих зросла до 82 осіб, серед яких 28 дітей. Місцеві служби надзвичайних ситуацій активно проводять пошуково-рятувальні операції по всьому штату, повідомляє CNN.

Згідно з даними, 68 загиблих зафіксовано в окрузі Керр, шість у окрузі Тревіс, троє в окрузі Бернет, двоє в окрузі Кендалл, одну жертву в окрузі Том Грін та двоє в окрузі Вільямсон. Шериф Ларрі Лейта зазначив, що серед загиблих в окрузі Керр 40 дорослих і 28 дітей.

Чиновники округу Керр повідомили, що тривають пошуки 10 кемперів та однієї вожатої з літнього табору для дівчат, який опинився під водою внаслідок паводку на річці Гваделупе.

Губернатор Техасу Грег Ебботт повідомив, що 41 особа вважається зниклою безвісти через повінь. Для допомоги в пошуках бійці Національної гвардії Техасу використовують військові безпілотники, які зазвичай застосовуються для спостереження.

“Це жахлива річ, яка сталася, абсолютно жахлива… Благослови Боже всіх людей, які пережили стільки всього, і благослови Боже, благослови Боже штат Техас.” – Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив свої співчуття жертвам трагедії та повідомив, що, ймовірно, відвідає постраждалий район у п’ятницю. Він також зазначив, що його адміністрація вже зв’язалася з губернатором Ебботтом, як повідомляє Reuters.

Раніше чиновники округу Керр розглядали можливість встановлення сирен для попередження про повінь, але цей план так і не був реалізований. Хоча Національна метеорологічна служба опублікувала ряд попереджень перед штормом, виникають питання щодо готовності агентства та його здатності оперативно інформувати мешканців під час стихійного лиха.

Спочатку повідомлялося про 69 загиблих. Тоді президент Трамп оголосив про стан стихійного лиха в регіоні. Згідно з даними CNN, підрозділи Федерального агентства з управління у критичних ситуаціях (FEMA) були розгорнуті в Техасі після підписання відповідного документа Трампом.