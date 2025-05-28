Вибух на хімічному заводі в Китаї: п’ять загиблих і десятки постраждалих

Про це пише Reuters.

Вибух на хімічному заводі в провінції Шаньдун, Китай, призвів до загибелі щонайменше п’яти осіб. Ще 19 людей отримали травми, а шестеро вважаються зниклими безвісти, згідно з повідомленнями Reuters.

Цей трагічний інцидент стався у вівторок, за кілька хвилин до полудня, на території заводу компанії Shandong Youdao Chemical, розташованого в місті Вейфан. Державне управління з надзвичайних ситуацій КНР направило на місце події понад 200 рятувальників для ліквідації наслідків вибуху.

Завод Youdao розташований у промисловій зоні, де також працюють підприємства текстильної, машинобудівної та лакофарбової промисловості. Це підвищує ризики для навколишньої інфраструктури та місцевих жителів.

Компанія Youdao була заснована в серпні 2019 року в хімічному парку Гаомі Женьхе. Завод займає площу понад 47 гектарів і має більше 300 працівників. Основна діяльність підприємства полягає у розробці, виробництві та продажу хімічних компонентів для пестицидів і фармацевтичних продуктів.

Рятувальні роботи тривають, а компетентні органи з’ясовують причини вибуху. Влада закликає місцевих жителів дотримуватися заходів безпеки та уникати території навколо заводу.