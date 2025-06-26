Напад ізраїльських поселенців на Кафр-Малік: загибель мирних жителів і конфлікти

Як повідомив офіс Прем’єр-міністра Палестини у соцмережі X

25 червня, у середу, група ізраїльських поселенців напала на палестинське місто Кафр-Малік, що призвело до серйозних зіткнень і загибелі трьох місцевих жителів. Про це стало відомо з повідомлення офісу Прем’єр-міністра Палестини в соціальній мережі X.

У заяві зазначено:

“Організовані ізраїльські поселенські ополчення здійснили терористичний напад, підпаливши будинки та транспортні засоби, а також без розбору відкривши вогонь по мешканцях. В результаті цього загинули троє палестинських мирних жителів у їхніх будинках, а багато інших отримали поранення.”

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що десятки ізраїльських цивільних осіб підпалили майно, а військові та поліцейські сили були направлені на місце події після отримання інформації про подальше насильство, яке включало обмін киданням каміння.

Військові Ізраїлю повідомили, що кілька палестинців відкрили вогонь і кидали каміння в бік силовиків, які у відповідь застосували вогонь. П’ятьох ізраїльських підозрюваних було затримано, а один офіцер армії отримав легкі поранення.

Заступник президента Палестини Хусейн аль-Шейх у соцмережі X охарактеризував дії ізраїльтян як “політичне рішення ізраїльського уряду”, яке реалізують поселенці.

“Поведінка та рішення ізраїльського уряду підштовхують регіон до загрози вибуху. Ми закликаємо міжнародну спільноту терміново втрутитися, щоб захистити наш палестинський народ.” – Хусейн аль-Шейх

Того ж дня, за інформацією Палестинського Червоного Півмісяця, ізраїльські військові застрелили палестинського підлітка під час рейду на місто Аль-Ямун, розташоване на Західному березі Йордану, про що повідомляє Reuters.