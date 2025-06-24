Масована атака безпілотників на Великий Бобрик: загинули троє, зруйновано будинки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 24 червня село Великий Бобрик на Сумщині стало жертвою масованої атаки російських військ. Внаслідок цього трагічного інциденту загинули троє людей, серед яких була п’ятирічна дитина, а ще шестеро отримали поранення. Атака, що включала до десяти ударів безпілотниками, призвела до повного знищення однієї з вулиць села.

На вулиці, яка зазнала нападу, практично не залишилося цілих будинків. Родина Михайла Утича втратила свій дім: чоловік, його дружина та двоє дітей залишилися без житла. На їхньому подвір’ї залишилася велика вирва від вибуху дрону.

“Ніби ми його далі чули, він на піке пішов. Вже таке чув – у нас тут «прольоти» були. А наступний – з іншого боку. Вони вже роями йшли.” – Михайло Утич

У результаті пожежі згоріли всі документи родини та інші цінні речі. Михайло встиг врятувати своїх дітей – 8-річного сина та 11-річну доньку. Він також мав власний бізнес, де утримував сільгосптехніку, птицю, кролів і нутрій, але з кількох десятків нутрій вижила лише одна.

Інший мешканець села, Ігор Мартиненко, розповів, що атака почалася опівночі, і від його будинку залишилися лише стіни.

“Ми вже спати лягли. То ось чуємо – щось гуде. Вже звикли, що дрони. А тут зненацька один, другий, третій. У мене дочка старша, ще син менший.” – Ігор Мартиненко

На щастя, його родина залишилася живою, але п’ятирічна дитина сусідів загинула. Її батько зник безвісти на війні, а мати, яка накрила хлопчика собою, вижила, але отримала травми. Її та іншу дитину вивезли на «швидкій».

“Дімка загинув, п’ять років пацану. Батько на війні зник безвісти. Оксана, дружина, з травмами, вивезли. Рая також – дочку сильно побило. Вивезли вночі на «швидкій».” – Ігор Мартиненко

Речник ГУ ДСНС у Сумській області Олег Стрілка повідомив, що з-під завалів дістали бабусю, яка обіймала свою внучку – вони вижили. Маму, яка накрила собою сина, також дістали живою, але хлопчик, на жаль, загинув.

“Вона обнімала свою внучку, залишились живими. В іншій частині цього будинку під завалами знаходилась мама, яка накрила собою свого сина. Маму дістали живою. На превеликий жаль, хлопчик не вижив. Його вже діставали мертвим з-під завалів.” – Олег Стрілка, речник ГУ ДСНС у Сумській області

Окрім п’ятирічного хлопчика, загинули ще двоє людей, серед яких родичка Олександра Дуброви, яка народилася у 1940 році. Місцеві жителі нарахували близько восьми вибухів безпілотників під час атаки.

Валентина Іващева, родичка загиблої, розповіла, що під час атаки вони встигли лише вибігти в коридор, втративши все майно та маючи травмованих рідних.

“12 років хлопчик – перелом ноги і забої, племінниця – забій грудної клітини, там в лікарні в тяжкому стабільному стані. Бабуся 85 років – загинула.” – Валентина Іващева

Військові капелани допомагали місцевим жителям розбирати завали, витягуючи документи та людей.

“Розгрібали, витягували документи, людей витягували, дітей. Там от у людини кришу зірвало, тільки що зробили. Тут, я так думаю, дев’ять-десять ударів було «шахедів». Це перший раз, щоб так масовано.” – Олександр Гербін, капелан

За даними обласної прокуратури, внаслідок атаки зруйновано сім будинків, ще 22 отримали пошкодження.