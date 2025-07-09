Руйнівна повінь у Техасі 2025: причини та наслідки

Як повідомляє BBC News Україна.

Непередбачувані зливи призвели до раптової повені на річці Гуадалупе в Техасі в ніч на 4 липня 2025 року. За короткий проміжок часу випала місячна норма опадів, що спричинило підняття рівня води на вісім метрів, затопивши дитячий християнський табір “Містик”, де сотні дівчат спали в наметах. Табір опинився під водою всього за кілька хвилин.

За останніми даними, загинуло 104 людини, серед яких 28 дітей, а ще 24 особи вважаються зниклими безвісти. Ця повінь стала однією з найруйнівніших в історії штату, а збитки для інфраструктури оцінюються в десятки мільйонів доларів, хоча точні цифри ще не встановлені.

Експерти виділяють три ключові причини, чому ця повінь стала такою смертоносною: екстремальні погодні умови, розташування будинків відпочинку та час події.

Екстремальні погодні умови

В атмосфері накопичилося багато вологи через тропічний шторм, який спочатку викликав повінь у Мексиці, а потім перемістився на північ. Тропічні шторми зазвичай приносять рясні опади, сильний вітер і штормові нагони.

Згідно з даними Національної метеорологічної служби США, в ніч на 4 липня в окрузі Керр випало від 125 до 250 мм опадів – це в чотири-п’ять разів більше, ніж зазвичай за місяць у цьому регіоні.

Розташування та інфраструктура

Повінь змила будинки на колесах, автомобілі та дачні будиночки, де люди святкували День незалежності США. Особливо постраждали дитячі табори на березі річки, які існували десятки років і пережили багато повеней, але ніколи не стикалися з такою потужною стихією.

Центральний Техас відомий як “алея повеней” через поєднання крутого рельєфу, тропічної вологи та повільно рухомих штормів, особливо в липні. У ранкові години п’ятниці дощова вода ринула з пагорбів у річки, миттєво затопивши низини.

Час події

Трагедія сталася вночі, коли більшість людей вже спали і не очікували катастрофи. Національна метеослужба випустила екстрене попередження ще вночі, але масштаб стихії виявився несподіваним навіть для рятувальників.

Голова адміністрації міста Кервілл Далтон Райс розповів, що о 3:30 ранку йшов на пробіжку під невеликим дощем, а вже за пів години було оголошено надзвичайний стан через небезпечну ситуацію.

Вплив зміни клімату

Вчені зазначають, що зміна клімату посилює екстремальні погодні явища. Температура поверхні моря в Мексиканській затоці, звідки прийшла частина повітря, була вищою за норму, що сприяє інтенсивності тропічних циклонів.

Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що 2024 рік став рекордним за кількістю та інтенсивністю опадів і інших екстремальних погодних явищ, таких як спека і посухи.

Що очікувати в майбутньому?

Експерти вважають, що події в Техасі є нагадуванням про те, що майбутнє буде вологішим, менш передбачуваним і небезпечнішим. Зміна клімату змінює погодні умови, і світові знадобиться серйозна модернізація для боротьби з частішими ураганами та повенями.