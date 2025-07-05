Повінь у Техасі: 27 загиблих, пошуки зниклих тривають

Про це повідомляє Assosiated Press.

У Техасі, внаслідок раптової повені, загинуло 27 осіб, серед яких 9 дітей. Кількість зниклих безвісти залишається на високому рівні, і пошукові роботи продовжуються.

Згідно з даними Associated Press, рівень річки Гвадалупе піднявся на 8 метрів всього за 45 хвилин, що призвело до серйозних повеней у деяких частинах округу Керр, розташованого в центрально-південному Техасі.

Найбільше постраждали житлові райони, стоянки для трейлерів та кемпінги. Особливо важкою була ситуація в літньому таборі для дівчат, де дітей не вдалося евакуювати вчасно через затоплені дороги. Станом на 5 липня, 23 дитини вважаються зниклими безвісти, з яких 9 вже знайдено загиблими.

Пошукові операції в районі Керр та на берегах річки Гвадалупе тривають. Для рятування людей, які опинилися в пастці на деревах або в ізольованих таборах, задіяні гелікоптери, човни та дрони.

Після повені в Керрвіллі залишилися вирвані з корінням дерева, що свідчить про величезну силу стихії.