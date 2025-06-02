Сильні повені та зсуви в північно-східній Індії: понад 34 загиблих

Про це повідомляють агенція Reuters

Протягом останніх чотирьох днів у північно-східній Індії внаслідок сильних повеней і зсувів загинуло щонайменше 34 людини. Ця стихія охопила п’ять штатів, про що повідомляють міжнародні новинні агенції, зокрема Reuters та The Times of India.

Згідно з інформацією, стихійне лихо торкнулося таких штатів, як Сіккім, Ассам, Маніпур, Мегхалая та Аруначал-Прадеш. Індійський метеорологічний департамент попереджає про можливість подальших сильних дощів у цьому регіоні.

У Сіккімі понад тисячу туристів були евакуйовані з районів, де повінь відрізала шляхи сполучення. У Маніпурі внаслідок повеней і зсувів загинуло щонайменше три людини, а понад 3 300 будинків зазнали пошкоджень, зафіксовано 47 зсувів.

В Ассамі близько 364 000 осіб постраждали від повеней у 19 районах штату. Рівень води в річці Барак у місті Сілчар перевищив небезпечну позначку, що призвело до затоплення житлових районів і порушення транспортного сполучення.

Також у штатах Мегхалая та Аруначал-Прадеш зафіксовано численні зсуви та повені, які спричинили значні руйнування інфраструктури та людські жертви.

Сусідній Бангладеш також постраждав від стихії: у районі Сілхет зсув ґрунту забрав життя чотирьох членів однієї родини, а в гірських районах були відкриті надзвичайні притулки для постраждалих, повідомляє Reuters.

Згідно з даними AP News, щорічний сезон мусонів часто призводить до подібних катастроф у північно-східній Індії та Бангладеш, ставлячи під загрозу життя мільйонів людей. Експерти попереджають, що зміни клімату роблять мусони більш непередбачуваними, що сприяє частішим природним катастрофам, таким як зсуви та раптові повені.