Повінь у Нігерії 2024: понад 115 загиблих у Мокві

Про це повідомляє CNN

29 травня у місті Моква, що в північно-центральній частині Нігерії, сталася катастрофічна повінь, яка забрала життя щонайменше 115 осіб. Про це повідомив речник агентства з надзвичайних ситуацій штату Нігер Ібрагім Хуссейні, а інформацію підтвердили CNN та Al Jazeera.

“Наразі ми знайшли тіла 115 людей, і очікується, що їх буде знайдено ще більше, оскільки повінь прийшла здалеку та змила людей у ​​річку Нігер. Нижче за течією тіла все ще знаходять.” – Ібрагім Хуссейні

Він також зазначив, що “багато людей все ще перебувають у небезпеці”, оскільки рятувальні роботи продовжуються.

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Нігерії (NEMA) повідомило, що повінь вразила район Кпеге в Мокві рано вранці в четвер, коли більшість мешканців спали.

Уряд штату Нігер підкреслив, що “смертельна повінь” завдала значної шкоди двом громадам, викликавши “втрату багатьох життів” та “затоплення будівель” після кількох годин сильних злив.

Згідно з даними NEMA, у 2024 році повені в регіоні призвели до понад 200 смертей та переміщення понад 386 000 осіб.

Цей район також зазнав серйозних наслідків у 2022 році, коли в Нігерії відбулася найсильніша повінь за останні десять років. Тоді загинуло понад 600 людей, а більше 1 мільйона осіб були змушені залишити свої домівки.