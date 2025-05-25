Жорстока атака на Хмельниччину 25 травня: загиблі та руйнування

Як повідомив Facebook-сторінка Сергія Тюріна

Сьогодні, 25 травня, Хмельниччина зазнала жорстокої атаки з боку російських військ, внаслідок якої загинуло четверо людей, а п’ятеро отримали осколкові поранення. Про це повідомив Сергій Тюрін, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації.

За його словами, постраждалі наразі перебувають у лікарні, один з них у важкому стані. Лікарі роблять все можливе, щоб надати необхідну допомогу.

Внаслідок обстрілу було зруйновано шість приватних житлових будинків, а понад 20 будівель зазнали пошкоджень. Також постраждали вікна в навчальному закладі та комунальному транспорті, що свідчить про масштабність руйнувань.

Сергій Тюрін зазначив, що інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися. «До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби», – підкреслив він.

Крім того, о 01:14 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних безпілотних літальних апаратів на території Хмельниччини, що свідчить про постійну небезпеку в регіоні.