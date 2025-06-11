Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 11 червня 2025 року Харків зазнав жорстокої атаки з боку російських дронів, внаслідок якої загинув 65-річний Сергій Капранов. Чоловік, який переїхав до Харкова з Єнакієвого Донецької області у 2014 році, став жертвою ворожого удару. Про трагедію розповіла його донька Тетяна.

“Так сталося, що вночі він встав перевірити, що там шумить, і саме в цей час прилетів “Шахед”, вдарив у стіну будівлі прямо навпроти вікон, де він йшов. Він отримав численні поранення, і “швидка” не встигла надати йому допомогу. Вже кілька років він на пенсії. За професією він електрик. Він дуже добрий спеціаліст, працював на металургійному заводі,”

– Тетяна, донька Сергія Капранова

Сергій Капранов народився в Єнакієвому, де жив до початку війни в Україні. Після 2014 року він оселився в Харкові, сподіваючись на мирне життя.

Після атаки квартира Сергія зазнала значних пошкоджень. Тетяна також зазначила, що її мати, яка була в сусідній кімнаті, отримала лише незначні травми, але пережила сильний стрес.

“Мама була у сусідній кімнаті, але їй пощастило, бо вона лише кілька подряпин дістала склом. І дуже сильний нервовий стрес. Мама зараз у шоці. Якщо це можна так сказати,”

– Тетяна

Внаслідок масованої атаки дронами-камікадзе загинуло троє людей, а понад 60 отримали поранення та стресові реакції. Російські війська завдали удару по житлових кварталах на півдні міста, і за дев’ять хвилин пролунало 17 вибухів, як повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він також зазначив, що для атаки використовувалися ударні безпілотники типу “Шахед”, які вразили не лише багатоповерхівки, а й приватні будинки, комунальні та цивільні підприємства. Пошкоджень зазнало навіть тролейбусне депо, яке вже було зруйноване попередніми ударами. Наразі триває підрахунок знищених будівель.

Ця атака стала п’ятою масованою нічною бомбардировкою Харкова російськими “Шахедами” з початку червня.