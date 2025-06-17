Нічна атака дронів на Одесу: загибель та поранення мирних жителів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Внаслідок нічної атаки російських дронів на Одесу загинула 60-річна жінка, а ще 17 осіб отримали поранення. Жінка не встигла спуститися в укриття, коли “шахед” влучив у її будинок. Під завалами продовжують шукати ще одну людину, яка не виходить на зв’язок. Очевидці поділилися своїми свідченнями про наслідки цієї трагедії.

Максим, один з мешканців зруйнованого будинку, розповів про жахливі моменти, які пережив:

“Я прокинувся о 4:30 через те, що на мене обвалилася стеля. Я живу на першому поверсі цього будинку. Прямий приліт от в цю частину будинку. Почав вибиратися, витягав сусідів з дитиною – вони тут ховалися. Наступний приліт виявився через вулицю. Пощастило, що нас прихистили, тому що повністю обстрілювали цей район. Тапочки, штани, майку мені дали, тому що вибіг голий, босий.”

Карина, ще одна мешканка зруйнованого будинку, також поділилася своїми переживаннями:

“Ми взагалі спали, мене розбудила подруга, сказала, що щось бахнуло. Я їй з просоння сказала, що це ППО. Хотіли продовжувати далі спати, але почалися прильоти в сусідні будинки. Ми вирішили, що найкраще буде піти у ванну, але це виявилось не краще і прилетіло в наш будинок. Все в уламках, ми в уламках. Ми спочатку розгубилися, потім почали збирати речі, виходити.”

На місці руйнувань активно працюють рятувальники ДСНС Одещини. Вони шукають людей, які можуть бути під завалами. Службова собака на ім’я Хаку виявила запах людини:

“Дві собаки нам показали одну й ту ж точку. Я не можу сказати, що вона точно жива, але собаки надали позначку,” – розповіла рятувальниця ДСНС Одещини Дарина.

На жаль, під завалами одного з будинків було знайдено тіло жінки, яка не встигла відреагувати на сигнал повітряної тривоги:

“(Жінка, – ред.) не встигла відреагувати на сигнал повітряної тривоги. Її родичі залишили помешкання, а вона, на жаль, не встигла. За однією локацією ще одна особа, яку також рятувальники шукають,” – повідомив перший заступник очільника Одеської ОВА Олександр Харлов.

На місці влучань працює 70 рятувальників та 27 одиниць техніки. Речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна зазначила: