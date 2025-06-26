Жахлива стрілянина в Ірапуато: 11 загиблих під час святкування

Про це пише Reuters з посиланням на місцеву владу.

У мексиканському місті Ірапуато, розташованому в штаті Гуанахуато, під час святкування католицького свята Різдва Івана Хрестителя сталася жахлива стрілянина. Інцидент, що трапився у вівторок, призвів до загибелі щонайменше 11 людей, серед яких була 17-річна дівчина. Ще 20 осіб отримали вогнепальні поранення і були терміново госпіталізовані.

“Те, що сталося, дуже прикро. Триває розслідування.” – Клаудія Шейнбаум, президентка Мексики

Штат Гуанахуато вже давно вважається одним із найнебезпечніших регіонів Мексики, де постійно відбуваються збройні конфлікти між злочинними угрупованнями, які змагаються за контроль над наркотрафіком. Цей інцидент лише підкреслює серйозність ситуації в регіоні.

Згідно з інформацією прокуратури, у вівторок, окрім Ірапуато, в інших частинах штату було вбито ще п’ять осіб, що свідчить про загострення насильства в цьому районі.