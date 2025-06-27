Небезпечна отруйна риба тетраодон сріблястий у Чорному морі

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції України

У водах Чорного моря українські екологи виявили небезпечну рибу – тетраодона сріблястого, відомого своєю смертельною отруйністю. Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції України.

“Ця риба має екзотичний вигляд і здатна роздуватися, але це не найгірше. Тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus), або риба-куля, є смертельно отруйним інвазивним видом, який вже зафіксовано в акваторії Чорного моря.” – Державна екологічна інспекція України

Цей тропічний хижак родом з Індо-Тихоокеанського регіону, але завдяки Суецькому каналу він зміг проникнути до Середземного моря, а згодом і до Чорного моря.

Вперше про появу тетраодона сріблястого біля узбережжя Чорного моря стало відомо ще у 2014 році.

Небезпека тетраодона сріблястого

Тетраодон містить тетродотоксин – небезпечну отруту, яка вражає нервову систему, і навіть невелика доза може призвести до летального наслідку при вживанні.

Ця риба має надзвичайно міцні щелепи, здатні розгризати рибальські сітки, жилки та улов.

Тетраодон харчується молюсками, рибою та ракоподібними, витісняючи місцеві види з їхнього середовища існування.

Через розповсюдження цього виду в Середземному морі рибалки зазнають значних економічних втрат.

Зміни клімату надають тетраодону можливість розширити свій ареал у Чорному морі, що може загрожувати біорізноманіттю, дрібному рибальству та здоров’ю людей.

Рекомендації від екологів

Екологи закликають бути обережними у разі виявлення незнайомої риби:

зробіть фото або відео з масштабом (лінійка, рука);

запишіть координати або місце виявлення;

повідомте Держекоінспекцію.

Відомство підкреслило, що така інформація допоможе науковцям відстежити поширення цього виду, який становить загрозу для біологічного різноманіття.