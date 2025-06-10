Загибель 17-річного підлітка після обстрілу Сум касетними боєприпасами

Як повідомив начальник ОВА Олег Григоров у Telegram-каналі

У лікарні помер 17-річний підліток, який отримав поранення внаслідок російського обстрілу Сум 3 червня 2025 року. Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок цієї атаки зросла до шести осіб. Про це стало відомо з повідомлення начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, яке було опубліковане вранці 10 червня.

Медичні працівники майже тиждень намагалися врятувати життя хлопця, проте, на жаль, їх зусилля не увінчалися успіхом. Обстріл стався близько 09:18, коли російські військові використали реактивну систему залпового вогню, що стріляла касетними боєприпасами. Влучання було зафіксовано у шести різних районах міста.

Внаслідок атаки було пошкоджено автомобілі, вибито вікна та фасади будівель, зокрема в одній з лікарень. Також постраждали автомобілі швидкої допомоги, які знаходилися поруч. Пошкодження зафіксовані на вулицях Металургів, Ремісничій, Горова та проспекті Шевченка.

Нагадаємо, що 4 червня в лікарні померла 86-річна жінка, яка також постраждала під час цього обстрілу.