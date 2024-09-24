Тривала відмова США послабити обмеження на використання Україною західних ракет для завдання глибших ударів по російській території загострила розкол між Білим домом, Конгресом США та іншими союзниками.

Про це пише The Washington Post.

За словами двох чиновників, які говорили з WP на умовах анонімності, українці сподівалися, що Байден вже дав дозвіл на застосування зброї для ударів по території РФ. Проте дискусії з цього питання все ще тривають у Вашингтоні, створюючи напруження в адміністрації президента США Джо Байдена і Конгресі, а також бентежачи американських партнерів у Європі. Деякі з них вже публічно висловили підтримку ідеї надати дозвіл на більше число ударів з використанням їхніх ракет.

Для написання матеріалу журналісти Washington Post опитали понад десяток посадовців в Україні, країнах-членах НАТО, а також в адміністрації Байдена і Конгресі.

Американські чиновники поки що наполягають на тому, що немає жодних ознак змін у позиції Білого дому з цього питання. Водночас Україна зазначає, що США неодноразово відхиляли їхні запити на зброю — танки, винищувачі та ракети більшої дальності, але зрештою кожного разу давали «зелене світло». Завдяки тривалим публічним дебатам росіяни завжди мали можливість підготуватися задовго до надходження нової зброї на поле бою.

Американські офіційні особи, своєю чергою, висловлюють розчарування через те, що Україна не розуміє їхнього обережного підходу.

На зустрічі Зеленського з Байденом цього тижня пріоритетом української делегації стало представлення таємного Плану перемоги як можливості для Байдена залишити свій внесок у перемозі України у війні з Росією. Важливою частиною цього плану є можливість завдати удару по росіянах на їхній власній території.

Оскільки обмежені можливості протиповітряної оборони Києва не можуть запобігти атакам керованих авіабомб, українські чиновники прагнуть отримати дозвіл на ураження літаків, що запускають цю зброю, поки вони ще знаходяться на аеродромах в Росії.

«Ми вважаємо, що дозвіл мав бути наданий вчора, а не сьогодні чи завтра, інакше заяви „Ми хочемо бачити Україну якомога сильнішою за будь-якого сценарію“ виглядає повною нісенітницею», — зазначив один український чиновник.

За словами одного з українських співрозмовників WP, Україна також хоче мати більше свободи у виборі власних цілей, включаючи об’єкти енергетичної інфраструктури, такі як нафтобази. Такі удари можуть завдати шкоди російській економіці, обмеживши її здатність фінансувати військові зусилля. Він додав, що це «чесна гра», оскільки Москва протягом останніх двох років руйнує українську електромережу, спричиняючи віялові відключення електроенергії по всій країні.

Водночас він додав, що Київ вже давно залежить від отримання координат цілей від американських військовослужбовців, оскільки без них ракета, швидше за все, не влучить у ціль, а США іноді відмовляються надавати координати деяких бажаних для України цілей.