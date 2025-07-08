Як повідомляє рух “АТЕШ” у Telegram

Військово-партизанський рух “АТЕШ” повідомляє про спостереження за діяльністю Чорноморського флоту Росії у Стрілецькій бухті Севастополя. Ця бухта традиційно слугує місцем стоянки для буксирів та невеликих патрульних катерів.

Згідно з інформацією, опублікованою у Telegram, останнім часом Стрілецька бухта виглядає майже порожньою. Це свідчить про помітну деградацію окупаційного флоту в Севастополі.

“Останнім часом бухта майже порожня. Деградація окупаційного флоту в Севастополі стає дедалі очевиднішою. Стрілецька бухта, де раніше перебувала велика кількість бойових кораблів, нині простоює. Час від часу там проводять навчання розрахунків протидиверсійної оборони. А ті бойові кораблі, що ще залишилися в Севастополі й можуть стати цілями для Сил оборони України, переміщують і намагаються приховати.” – Військово-партизанський рух “АТЕШ”

7 липня рух “АТЕШ” також повідомив, що його агенти отримали документи, які підтверджують бойові чергування катерів Чорноморського флоту Росії. Ці катери супроводжували кораблі “тіньового флоту”, що займалися транспортуванням нафти.

Ці дані вказують на активність російського флоту, який намагається приховати свої бойові кораблі та забезпечити їхню безпеку від можливих атак з боку Сил оборони України.