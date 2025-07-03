Зниження активності російських малих штурмових груп на Сумщині – офіційна інформація

Як повідомляє відео на каналі Факти ICTV, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про зниження застосування російських малих штурмових груп на Сумщині.

В останній час спостерігається значне зниження використання російських малих штурмових груп на території Сумщини. Про це повідомив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, під час телемарафону “Єдині Новини”.

“Зараз бачимо, що застосування і направлення до нашого кордону таких малих штурмових груп значно знизилось. Як значно знизилось використання квадроциклів, мототехніки, яку вони раніше досить активно застосовували.” – Андрій Демченко

Демченко також підкреслив, що активність малих піхотних груп з боку Росії помітно зменшилась. Це свідчить про зміни в тактиці противника.

Проте, незважаючи на зниження активності малих штурмових груп, російські війська продовжують використовувати керовані авіаційні бомби та некеровані ракети. Це особливо помітно в районах Юнаківської та Хотінської громад, які розташовані вздовж кордону з Росією в Сумській області.