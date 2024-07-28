Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State.
“Ворог просунувся біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці”, — йдеться у повідомленні.
Також аналітики сповіщають про бої, що тривають біля Урожайного та у Нью-Йорку.
Нагадаємо, раніше, згідно з інформацією Deep State, окупанти захопили село Вовче на Донеччині та просунулися в Яснобродівці, Красногорівці, біля Діброви та Желанного.
Додамо, що Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у п’ятницю, 26 липня, пообіцяв посилити українські позиції на Покровському напрямку, який був і залишається основним напрямком російських атак.
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