Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State. 

“Ворог просунувся біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці”, йдеться у повідомленні.

Також аналітики сповіщають про бої, що тривають біля Урожайного та у Нью-Йорку.

Нагадаємо, раніше, згідно з інформацією Deep State, окупанти захопили село Вовче на Донеччині та просунулися в Яснобродівці, Красногорівці, біля Діброви та Желанного.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у п’ятницю, 26 липня, пообіцяв посилити українські позиції на Покровському напрямку, який був і залишається основним напрямком російських атак.

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