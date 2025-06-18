DeepL заблоковано в Росії та Білорусі: причини та наслідки

Про це повідомляє The Moscow Times.

Популярний онлайн-перекладач DeepL, що використовує штучний інтелект, став недоступним для користувачів у Росії та Білорусі. При спробі зайти на сайт з цих країн з’являється повідомлення: “Цей сервіс недоступний у вашому регіоні”. Цю інформацію підтвердило видання The Moscow Times.

Компанія DeepL поки що не надала офіційних коментарів щодо причин блокування свого сервісу. Окрім вебверсії, користувачі не можуть скористатися й мобільним додатком перекладача.

DeepL була заснована у 2017 році польським підприємцем Ярославом Кутиловскі. Штаб-квартира компанії розташована в Кельні, Німеччина. Згідно з даними, сервісом користуються понад пів мільярда людей по всьому світу, а вартість компанії перевищує 1 мільярд доларів. Серед інвесторів DeepL є європейські фонди, такі як Atomico, Bessemer Venture Partners та IVP.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, DeepL додала українську мову до свого списку. У пресрелізі зазначалося, що українська стала найзатребуванішою серед користувачів, що спонукало компанію прискорити запуск цієї функції.

Технологія DeepL базується на нейронних мережах, що дозволяє забезпечити більш точний і природний переклад, особливо для технічних, юридичних і ділових текстів, у порівнянні з іншими сервісами.