Аналітики українського проєкту DeepState 13 січня повідомили, що спільно з підрозділом Сил оборони встановили особу російського командира, який у червні 2024 року віддав наказ обезголовити військовослужбовця Збройних сил України біля села Старомайорське в Донецькій області.

Про це повідомив проєкт DeepState.

Злочинцем виявився командир штурмової роти загону “Шторм” 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії, яка входить до складу 5-ї загальновійськової армії РФ. Його позивний — “Сбер”.

За даними аналітиків, це Дмитро Анатолійович Чихабах, 1989 року народження (14 грудня).

“17 червня 2024 року російські окупанти, що діяли поблизу Старомайорського у Волноваському районі Донецької області, отримали злочинний наказ від своїх командирів: замість того, щоб брати українських військових у полон, їх потрібно було вбити, відрубавши голови”, — йдеться у повідомленні.

Чихабах підозрюється щонайменше у трьох таких випадках, зафіксованих аналітиками DeepState:

17 червня 2024 року: наказав обезголовити українського полоненого та продемонструвати голову публічно;

27 листопада 2024 року: віддав наказ відрізати голову загиблому українському військовослужбовцю;

1 грудня 2024 року: наказав взяти в полон українського солдата, допитати, розстріляти, а потім відрубати йому голову.

За інформацією аналітиків, Чихабах може проживати за наступними адресами:

Приморський край, Спаський район, селище Старий Ключ, вул. Роздольна, д. 4-А;

Приморський край, м. Уссурійськ, провулок Тихий, д. 10, кв. 65.

Згідно з базою даних, у 2006 році він утік із дитячого будинку №2 в місті Уссурійськ. У 2011 році його затримали за зберігання наркотиків.

У досьє Чихабаха також значаться судимості за статтями 158 (крадіжка), 159 (шахрайство) та 119 (погроза вбивством).