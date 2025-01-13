Про це повідомив проєкт DeepState.
Злочинцем виявився командир штурмової роти загону “Шторм” 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії, яка входить до складу 5-ї загальновійськової армії РФ. Його позивний — “Сбер”.
За даними аналітиків, це Дмитро Анатолійович Чихабах, 1989 року народження (14 грудня).
“17 червня 2024 року російські окупанти, що діяли поблизу Старомайорського у Волноваському районі Донецької області, отримали злочинний наказ від своїх командирів: замість того, щоб брати українських військових у полон, їх потрібно було вбити, відрубавши голови”, — йдеться у повідомленні.
Чихабах підозрюється щонайменше у трьох таких випадках, зафіксованих аналітиками DeepState:
- 17 червня 2024 року: наказав обезголовити українського полоненого та продемонструвати голову публічно;
- 27 листопада 2024 року: віддав наказ відрізати голову загиблому українському військовослужбовцю;
- 1 грудня 2024 року: наказав взяти в полон українського солдата, допитати, розстріляти, а потім відрубати йому голову.
За інформацією аналітиків, Чихабах може проживати за наступними адресами:
- Приморський край, Спаський район, селище Старий Ключ, вул. Роздольна, д. 4-А;
- Приморський край, м. Уссурійськ, провулок Тихий, д. 10, кв. 65.
Згідно з базою даних, у 2006 році він утік із дитячого будинку №2 в місті Уссурійськ. У 2011 році його затримали за зберігання наркотиків.
У досьє Чихабаха також значаться судимості за статтями 158 (крадіжка), 159 (шахрайство) та 119 (погроза вбивством).