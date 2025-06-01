Оновлення карти DeepState: нові зони окупації в Сумській та Курській областях

За оновленими даними DeepState

На карті DeepState з’явилися нові “червоні” зони в селах Сумської області, зокрема в напрямку села Олександрія, що належить до Миропільської громади, а також Володимирівки, яка входить до Хотінської громади. Крім того, частина територій Курської області, контрольованих українськими військовими, позначена як “сіра” зона.

Згідно з оновленими даними DeepState, Володимирівка опинилася під окупацією з 31 травня, а “сіра” зона розширилася в бік Олексіївки. Зміни в напрямку Олександрії відбулися 30 травня, коли окупованими стали 3,11 км² території. Також у Миропільській громаді “сіра” зона розширилася в бік Миропілля.

З 30 травня частина територій поблизу Олешні та села Горналь Курської області перейшла в “сіру” зону. Раніше ці ділянки були позначені як “сині” і контролювалися українськими військовими.

Варто зазначити, що 0,69 км² Олександрії були позначені як “червона” зона ще з 10 грудня 2024 року. Тоді обласна військова адміністрація та прикордонники спростували інформацію про окупацію. Руслан Микула, співзасновник DeepState, пояснив, що ця територія є болотистою, і Сили оборони відійшли північніше Олександрії, в той час як біля річки Псел фіксували активність військ противника.

Згідно з даними обласної військової адміністрації від 26 травня, під контролем Російської Федерації залишаються населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади, а також Веселівка та Журавка Хотінської громади.