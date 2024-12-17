На відтинку Макарівка-Благодатне-Сторожове ситуація залишається вкрай напруженою. Російські війська після захоплення Благодатного продовжують накопичувати піхоту малими групами та активізують штурми між Сторожовим і Макарівкою.

Про це повідомляє DeepState.

Метою таких дій є прагнення відрізати Макарівку, яка досі залишається під українським контролем, та поступово оточити Велику Новосілку.

Основні напрямки російського наступу:

Штурми в районі Сторожове-Макарівка: Окрім спроб ізолювати Макарівку, спостерігаються спроби зайти безпосередньо у Сторожове та закріпитися на позиціях.

Окрім спроб ізолювати Макарівку, спостерігаються спроби зайти безпосередньо у Сторожове та закріпитися на позиціях. Логістика Великої Новосілки: Всі дії противника направлені на поступове оточення та перекриття логістичних шляхів до селища.

Всі дії противника направлені на поступове оточення та перекриття логістичних шляхів до селища. Захоплення Нового Комара: Нещодавно російським підрозділам вдалося частково закріпитися в цьому селі.

Повідомляється, що найбільшу загрозу наразі становлять активні бойові дії поблизу Макарівки. Продовження цих атак може призвести до погіршення ситуації та втрати ключових позицій. Експерти наголошують на необхідності швидкої переоцінки пріоритетів, адже ворог систематично посилює тиск у критичних точках.

На відеоматеріалах зафіксовані позиції російських військ між Сторожовим і Макарівкою, які вказують на їхню підготовку до подальших наступальних операцій.