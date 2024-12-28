У суботу, 28 грудня, військово-аналітичний проєкт DeepState спростував інформацію американського Інституту вивчення війни (ISW) про ймовірне захоплення Курахового на Донеччині.

Про це йдеться у заяві аналітиків.

“Інформація від ISW про “ймовірне захоплення Курахового” не відповідає дійсності. Бої тривають на західних та південних околицях, хоча тенденції невтішні, звісно”, — повідомили аналітики.

Також в DeepState оновили мапу бойових дій та зазначили, що російські війська просунулися біля Шевченка, Янтарного, Розливу, Рівнополя, в Кураховому та Торецьку.

Додамо, що згідно зі звітом Інституту вивчення війни за 27 грудня, росіяни, ймовірно, захопили Курахове після двох місяців інтенсивних наступальних операцій.

Також американські фахівці писали про те, що війська РФ продовжували наступальні дії під самим Кураховим; на північний захід від Курахового біля Слов’янки і Петропавлівки та в напрямку Андріївки; на захід від Курахового біля Дачного; і на південь від Курахового біля Дальнього.