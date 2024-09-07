Російські війська продовжують просування у двох населених пунктах Покровського району Донецької області, а саме в Українську та біля Красногорівки.

Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State.

“Ворог просунувся в Українську та біля Красногорівки. Уточнено околиці Вовчанська та Тихого”,— йдеться у повідомленні.

Додамо, що напередодні Deep State писав про те, що українські сили відновили позиції у Нью-Йорку, Неліпівці та біля Липців. Водночас російські окупанти просунулися біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці.

Кількома днями раніше аналітики писали про те, що ворог просунувся біля Пречистівки, Сухої Балки та в Дружбі.

За даними Генштабу ЗСУ минулої доби на Покровському напрямку наші захисники відбили 49 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Новогродівки, Гродівки та Михайлівки. Загалом на фронті за 6 вересня відбулося 187 боєзіткнень.