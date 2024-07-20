Російська армія окупувала село Роздолівка, що в Бахмутському районі Донецької області. Також у ворога є певні просування у Прогресі Покровського району.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

“Ворог просунувся у Прогресі та окупував Роздолівку”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, що за даними аналітиків ISW, російські війська нещодавно просунулися на північний захід і захід від Авдіївки та продовжили наступальні операції в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до Прогресу (на північний захід від Авдіївки) і захопили весь населений пункт. Також учора окупанти продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

За даними Генштабу минулої доби на Покровському напрямку наші захисники відбили 36 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове, Яснобродівка, Скучне, Олександропіль та Новоселівка Перша, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої.