5 січня аналітичний проєкт сповістив, що росіяни просунулися в Торецьку та ще 5 населених пунктах Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

“Ворог просунувся в Кураховому, Торецьку, Шевченку, біля Дальнього, Воздвиженки та Баранівки”, — написали аналітики проєкту.

Нагадаємо, у Торецьку Донецької області тривають запеклі бої, а лінія фронту розділила місто навпіл. Ворог використовує тактику “випаленої землі”, намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.

Особливу увагу окупанти зосереджують на знищенні багатоповерхівок, використовуючи тактику “випаленої землі”, що змушує українських захисників відступати до укриттів, аби потім знову займати позиції.