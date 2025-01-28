Згідно з оновленою мапою бойових дій, опублікованою 28 січня о 01:55, російські сили просунулися поблизу населених пунктів Дачне, Андріївка, Слов’янка та Новоандріївка, повідомляє DeepState.

“Ворог просунувся біля Дачного, Андріївки, Слов’янки та Новоандріївки,” — йдеться у повідомленні аналітиків.

Також зазначається, що російські війська продовжують активні штурми вздовж усієї лінії фронту, створюючи складну ситуацію для українських сил на Донеччині.