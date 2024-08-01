Зображення: facebook/Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє DeepState.

Російський ворог не полишає спроб штурмувати позиції Сил оборони на Донеччині. Так, окупанти захопили селище Тимофіївка Донецької області.

Крім цього, за даними аналітиків, ворог просунувся біля 6 населених пунктів Донецької області, а саме Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що від початку доби, у середу, 31 липня, на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Російські терористи найбільше наступають на Покровському напрямку.