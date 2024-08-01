Про це повідомляє DeepState.
Російський ворог не полишає спроб штурмувати позиції Сил оборони на Донеччині. Так, окупанти захопили селище Тимофіївка Донецької області.
Крім цього, за даними аналітиків, ворог просунувся біля 6 населених пунктів Донецької області, а саме Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку.
Раніше повідомлялося, що від початку доби, у середу, 31 липня, на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Російські терористи найбільше наступають на Покровському напрямку.
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- Окупанти не зайшли у Торецьк, але це намагалася зробити ДРГ
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