Про це повідомляє DeepState.

Російський ворог не полишає спроб штурмувати позиції Сил оборони на Донеччині. Так, окупанти захопили селище Тимофіївка Донецької області.

Крім цього, за даними аналітиків, ворог просунувся біля 6 населених пунктів Донецької області, а саме Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що від початку доби, у середу, 31 липня, на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Російські терористи найбільше наступають на Покровському напрямку.