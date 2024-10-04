Війська країни-агресора Росії просунулися в районі чотирьох населених пунктів у Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState увечері 3 жовтня.

Згідно з даними, окупанти просунулися на Курахівському напрямку — біля Цукуриного та Катеринівки. Також фіксується просування ворога у Торецьку на Донеччині.

У Харківській області війська РФ мають просування біля Колісниківки, свідчать дані DeepState.

Генеральний штаб ЗСУ офіційно не підтверджує просування росіян. За даними військових, на Торецькому напрямку війська РФ атакували Торецьк, Дачне та Неліпівку. На Курахівському — бої тривають в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та інших населених пунктах. Водночас найбільше боєзіткнень за 3 жовтня сталося на Покровському напрямку — в районах Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру.

2 жовтня Сили оборони України підтвердили вихід з міста Вугледар. У заяві ОСУВ Хортиця сказано, що окупанти «у намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль» спрямували резерви для ударів з флангів, що виснажило оборону підрозділів ЗСУ і виникла загроза оточення.

Водночас українські оборонці змогли зупинити активний наступ росіян під Покровськом, стверджує керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.