Окупаційні війська просунувся в Тихому, біля Зеленого Гаю, Удачного, Котлиного та Дачного. Також відучора загарбники розпочали штурмувати Шахтоуправління "Покровське" ППС та перпендикулярну до лісосмуг залізниці посадку.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Російські війська ведуть активні штурмові дії на Удачне та Котлине, що у Покровському районі Донецької області.

Також відучора загарбники розпочали штурмувати Шахтоуправління “Покровське” ППС та прилеглу до лісосмуг залізниці посадку.

Як стверджують аналітики, останніми днями росіяни прориваються до Котлиного та намагаються там закріпитися, але Сили Оборони не дають шансів окупантам це зробити.

З 17 січня почала надходити інформація про присутність росіян на шахті №2 шахтоуправління “Покровське”, за яку тривають бої.

“Кацапи підтягують резерви живої сили, в бій йдуть ті, хто в грудні підписав контракт. Кількість техніки на ділянці доволі мінімальна, тому основні проблеми створюють малі групи ворога”, – зазначають аналітики.