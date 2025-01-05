Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
“Колона з п’яти російських ББМ сьогодні в першій половині дня пробилася через Воздвиженку на Єлизаветівку. В селі триває бій, оскільки виродки висадили десант”, — висловились аналітики.
Водночас за їхніми даними, тривають штурмові дії окупантів на південно-східних околицях населеного пункту Воздвиженка, а також біля Баранівки та Тимофіївки.
“Кадри зняті з того боку, ворог має хорошу ситуаційну обізнаність”, — зауважили в DeepState.
Нагадаємо, сьогодні вранці аналітичний проєкт DeepState сповістив, що росіяни просунулися в Торецьку та ще у п’яти населених пунктах Донецької області, а саме в Кураховому, Шевченку, біля Дальнього, Воздвиженки та Баранівки.
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