Колона російських загарбників увірвалася у село Єлизаветівка Донецької області, що розташоване за 48 км від обласного центра.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

“Колона з п’яти російських ББМ сьогодні в першій половині дня пробилася через Воздвиженку на Єлизаветівку. В селі триває бій, оскільки виродки висадили десант”, — висловились аналітики.

Водночас за їхніми даними, тривають штурмові дії окупантів на південно-східних околицях населеного пункту Воздвиженка, а також біля Баранівки та Тимофіївки.

“Кадри зняті з того боку, ворог має хорошу ситуаційну обізнаність”, — зауважили в DeepState.

Нагадаємо, сьогодні вранці аналітичний проєкт DeepState сповістив, що росіяни просунулися в Торецьку та ще у п’яти населених пунктах Донецької області, а саме в Кураховому, Шевченку, біля Дальнього, Воздвиженки та Баранівки.