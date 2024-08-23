Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
За інформацією DS, унікальних фахівців-пілотів дронів зі 151-ї бригади, які воюють на Покровському напрямку, посилають тримати позиції “в окопи”.
“Ефективність таких наказів нульова, адже бійці або стають 200, або вимушені покидати свої позиції під величезним натиском ворога, який в результаті має чергові просування. Відповідні переведення відбуваються попри прямий наказ Головнокомандувача про заборону використання пілотів в іншій діяльності. Спроба командира підрозділу завадити цьому обернулася його зняттям та переведенням на іншу посаду”, – йдеться у повідомленні.
Аналітики сподіваються, що вище командування зверне увагу на ситуацію, яка сталась у 151-й бригаді. Подібні накази в результаті обертаються черговим успіхом для російських військ.
“Ворог продовжує розвивати свій тактичний успіх в районі Покровська. Зокрема, піхота противника була помічена в Новогродівці та намагається закріпитися в багатоповерхівках, штурмуючи будинки, там тривають важкі бої. Північніше ворог здійснює спроби тиснути в напрямку н.п. Красний Яр”, – додали у DeepState.
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