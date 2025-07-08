Оборона Торецька: Зниження активності важкої техніки ворога та успішні дії українських військових

Про це в етері повідомив YouTube-канал Суспільне

На Торецькому напрямку українські військові спостерігають зниження активності важкої техніки з боку російських військ. Натомість, зафіксовано використання малих піхотних груп, які застосовують легку техніку, зокрема квадроцикли та мотоцикли. Про це повідомив сержант 12-ї бригади “Азов” з позивним “Фіча” під час ефіру 8 липня.

“Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони України противник майже за рік штурмових дій так і не досягнув своєї цілі захоплення Торецька. Місто трималося, тримається і буде триматись. Натомість противник поставив собі за мету в результаті літнього наступу захопити населені пункти Костянтинівка та Покровськ. І ці напрямки залишаються найважчими на всій лінії бойового зіткнення. Зберігавши досвід Бахмутської кампанії та успіхів на Авдіївському напрямку, противник поставив собі за мету оточити місто та уникнути людських для нього боїв. Але я вас запевняю, ми робимо все, щоб знекровити нашого противника, зупинити його наступальний потенціали та відмовитися від своїх амбітних планів”. – Сержант 12-ї бригади “Азов” на позивний “Фіча”

Сержант також зазначив, що штурми відбуваються невеликими групами, до трьох російських військових, які успішно знищуються українськими силами.