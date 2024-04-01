Втім, у відомстві зазначають, що російська атака дронами пошкодила обладнання на високовольтній підстанції в Запоріжжі.

Наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі України немає, повідомляє Міністерство енергетики вранці 1 квітня.

«Станом на ранок аварійні відключення електроенергії не застосовуються. Діють графіки погодинних обмежень у Харкові та мережеві обмеження споживання для промисловості у Криворізькому районі», — йдеться на сайті Міністерства енергетики.

Напередодні, 31 березня за даними відомства, оператор «Укренерго» зменшував навантаження відновлюваної енергетики – через сонячну погоду та інтенсивний виробіток електроенергії на СЕС протягом дня, що призвів до профіциту в системі.

Водночас, додає Міненерго, російська атака дронами пошкодила обладнання на високовольтній підстанції на Запоріжжі.

«У результаті бойових дій пошкоджено газопровід середнього тиску до будівлі пожежної частини у Харківському районі. Без газопостачання залишилась частина населеного пункту та комунально побутовий об’єкт», — додає відомство.

Протягом доби прогнозується імпорт електроенергії на 14 296 мегават на годину, а також незначний експорт – до 240 мегават на годину.

Напередодні «Укренерго» повідомляв про аварійні відключення світла в Одесі через пошкоджене російськими атаками обладнання. Також графіки погодинних відключень світла повторно ввели в Харкові.