Наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі України немає, повідомляє Міністерство енергетики вранці 1 квітня.
«Станом на ранок аварійні відключення електроенергії не застосовуються. Діють графіки погодинних обмежень у Харкові та мережеві обмеження споживання для промисловості у Криворізькому районі», — йдеться на сайті Міністерства енергетики.
Напередодні, 31 березня за даними відомства, оператор «Укренерго» зменшував навантаження відновлюваної енергетики – через сонячну погоду та інтенсивний виробіток електроенергії на СЕС протягом дня, що призвів до профіциту в системі.
Водночас, додає Міненерго, російська атака дронами пошкодила обладнання на високовольтній підстанції на Запоріжжі.
«У результаті бойових дій пошкоджено газопровід середнього тиску до будівлі пожежної частини у Харківському районі. Без газопостачання залишилась частина населеного пункту та комунально побутовий об’єкт», — додає відомство.
Протягом доби прогнозується імпорт електроенергії на 14 296 мегават на годину, а також незначний експорт – до 240 мегават на годину.
Напередодні «Укренерго» повідомляв про аварійні відключення світла в Одесі через пошкоджене російськими атаками обладнання. Також графіки погодинних відключень світла повторно ввели в Харкові.
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