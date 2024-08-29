База традиційної української генерації, зокрема теплової, з кожним роком повномасштабної війни зменшується. Частина енергоблоків не підлягає відновленню в осяжній перспективі.

Про це розповів керівник Укренерго Володимир Кудрицький в інтервʼю ВВС Україна.

“Десь пошкодження тотальні, десь уламки чи вибухова хвиля пошкодили обладнання чи інфраструктури. Тому це може бути від декількох тижнів чи місяців до року, двох. Деякі енергоблоки, очевидно, в осяжній перспективі не будуть відновлені взагалі”, – зазначив Кудрицький.

Також голова Укренерго зауважив, що до зими Україна не встигне відновити 9ГВт генерації, яких зараз не вистачає. Однак, цієї зими є можливість імпортувати електроенергію, що хоч і не заповнить всі 100% потрібної генерації, але суттєво допоможе.

Імпорт електроенергії став можливим завдяки обʼєднанню української та європейської енергосистем, а також лібералізації цін на оптовому ринку електрики.

“Час грає проти традиційної генерації, і саме тому настільки критично важливо якомога швидше розгортати децентралізовану нову генерацію. Таку генерацію, яка буде стійкою до ракетних обстрілів”, – сказав Кудрицький.