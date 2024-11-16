Про це він сказав в інтерв’ю “Українському радіо” (“Суспільне”).

“Є різні сторони цього закону… Якщо ті чи інші норми будь-якого законодавства не підтримані суспільством, передусім — представниками війська, деякі речі треба трішечки коригувати. Мені здається, це правильно”, — заявив Зеленський.

Він зазначив, що згідно з доповідями головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу, міністра оборони, а також людей, які доповідають на Ставці про мобілізацію, є речі, які вони «повинні владнати».

У законі передбачено, зокрема, що мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Після публікації закону в усіх військовозобов’язаних було 60 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це вони могли у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.

Очікується також, що Міністерство оборони підготує проєкт закону про умови демобілізації під час дії воєнного стану до 18 грудня 2024 року.