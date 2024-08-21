Про це повідомляє Bloomberg.
Кілька країн-членів НАТО поки що не реалізували зобов’язання, які вони підтвердили на минулому місяці на саміті Альянсу у Вашингтоні. Про це заявили джерела видання на умовах анонімності.
Зокрема, йдеться про обіцянки надати принаймні п’ять додаткових систем дальнього радіуса дії.
Президент України Володимир Зеленський, як зазначається, вкотре звернувся до союзників з проханням про негайну допомогу, бо Збройні сили України зараз ведуть операцію на Курщині.
США, Німеччина та Румунія зобов’язалися надати по одному зенітно-ракетному комплексу Patriot. Італія пообіцяла передати ЗРК SAMP-T. Інші країни НАТО також зобов’язалися надати Україні інші системи озброєння та боєприпаси.
“Багато з обіцянок НАТО навряд чи будуть виконані до осені, коли Росія, як очікується, скористається вразливістю виснаженої війною країни й посилить бомбардування критично важливих об’єктів інфраструктури України”, — зазначає агентство.