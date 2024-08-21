Деякі союзники України по НАТО не виконують своїх обіцянок щодо пришвидшення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання для протистояння російському наступу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Кілька країн-членів НАТО поки що не реалізували зобов’язання, які вони підтвердили на минулому місяці на саміті Альянсу у Вашингтоні. Про це заявили джерела видання на умовах анонімності.

Зокрема, йдеться про обіцянки надати принаймні п’ять додаткових систем дальнього радіуса дії.

Президент України Володимир Зеленський, як зазначається, вкотре звернувся до союзників з проханням про негайну допомогу, бо Збройні сили України зараз ведуть операцію на Курщині.

США, Німеччина та Румунія зобов’язалися надати по одному зенітно-ракетному комплексу Patriot. Італія пообіцяла передати ЗРК SAMP-T. Інші країни НАТО також зобов’язалися надати Україні інші системи озброєння та боєприпаси.

“Багато з обіцянок НАТО навряд чи будуть виконані до осені, коли Росія, як очікується, скористається вразливістю виснаженої війною країни й посилить бомбардування критично важливих об’єктів інфраструктури України”, — зазначає агентство.