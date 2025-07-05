Атака безпілотників на Харківщину: вибухи з затримкою до 20 годин

Про це повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування

У ніч на 4 липня Харківська область зазнала атаки з боку російських безпілотників, під час якої один із дронів скинув осколкові бойові елементи. Ці елементи вибухали з затримкою, що становила від кількох годин до 20 годин. Про це стало відомо 4 липня з повідомлення Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

У звіті зазначено, що процес знищення бойових елементів ускладнювався через їхню здатність вибухати послідовно, починаючи з двох до шести годин після скидання. Останній з осколкових елементів вибухнув лише через 20 годин.

“Робота з знищення бойових елементів ускладнювалась тим, що вони починають самостійно вибухати один за одним через дві-шість годин після скиду. Останній осколковий бойовий елемент вибухає через 20 годин.” – Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Сапери, які працювали на місці, використовували безпілотники для розвідки та виявлення осколкових бойових елементів. Під час цих заходів була виявлена ще одна бойова частина, яка не вибухнула, і її знищили шляхом підриву.

Ці дії є частиною комплексної програми з розмінування територій Харківщини, які постраждали від обстрілів, і спрямовані на забезпечення безпеки місцевих жителів.