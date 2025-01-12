Група ультраправих словацьких депутатів полетіла до Росії для переговорів про продовження постачання російського газу. Польща не дозволила літаку рух над своєю територією.

Про візит повідомило словацьке інформагентство TASR.

Порядок денний переговорів має включати, серед іншого, постачання природного газу до Словаччини та війну в Україні, йдеться у повідомленні.

Вказано, що Польща заборонила політ делегації над своєю територією, тому літак був перенаправлений і пролетів над Чехією та Німеччиною.

“Я не розумію такого підходу, але це реальність, з якою потрібно змиритися”, — зазначив віцеспікер парламенту Андрей Данко, коментуючи рішення польської влади.

Раніше Андрей Данко зазначив, що премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпочав діалог із Росією під час свого візиту до Москви, і цей діалог продовжиться вже на рівні парламенту.