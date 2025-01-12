Про візит повідомило словацьке інформагентство TASR.
Порядок денний переговорів має включати, серед іншого, постачання природного газу до Словаччини та війну в Україні, йдеться у повідомленні.
Вказано, що Польща заборонила політ делегації над своєю територією, тому літак був перенаправлений і пролетів над Чехією та Німеччиною.
“Я не розумію такого підходу, але це реальність, з якою потрібно змиритися”, — зазначив віцеспікер парламенту Андрей Данко, коментуючи рішення польської влади.
Раніше Андрей Данко зазначив, що премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпочав діалог із Росією під час свого візиту до Москви, і цей діалог продовжиться вже на рівні парламенту.
- Лідер Словаччини відмовився від офіційного візиту до Києва: в чому причина
- Словаччина готова до припинення транзиту російського газу через Україну
- Україна припинила транзит російського газу