Про візит повідомило словацьке інформагентство TASR.

Порядок денний переговорів має включати, серед іншого, постачання природного газу до Словаччини та війну в Україні, йдеться у повідомленні.

Вказано, що Польща заборонила політ делегації над своєю територією, тому літак був перенаправлений і пролетів над Чехією та Німеччиною.

“Я не розумію такого підходу, але це реальність, з якою потрібно змиритися”, — зазначив віцеспікер парламенту Андрей Данко, коментуючи рішення польської влади.

Раніше Андрей Данко зазначив, що премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпочав діалог із Росією під час свого візиту до Москви, і цей діалог продовжиться вже на рівні парламенту.