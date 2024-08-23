Делегація прибула на чолі з виконувачкою обов'язків виконавчого помічника комісара Управління польових операцій, Діаною Сабатіно.

Про це у соцмережі Х повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Ми раді вітати Діану Сабатіно і делегацію митної та прикордонної служб США в Україні, щоб зміцнити зв’язки з прикордонною службою України, яка бореться проти російського вторгнення та захищає свої кордони», – написала посадовиця.

Вона також поділилася фотографіями, на яких члени американської делегації вшановують пам’ять загиблих українських захисників біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі.