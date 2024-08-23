Про це у соцмережі Х повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
«Ми раді вітати Діану Сабатіно і делегацію митної та прикордонної служб США в Україні, щоб зміцнити зв’язки з прикордонною службою України, яка бореться проти російського вторгнення та захищає свої кордони», – написала посадовиця.
Вона також поділилася фотографіями, на яких члени американської делегації вшановують пам’ять загиблих українських захисників біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі.
- Уряд США прокоментував позицію стосовно підтримки України у контексті подій на Курщині
- Армія РФ втратила за добу 1190 військових, — Генштаб
- Речник ВМС ЗСУ підтвердив знищення російського залізничного порома у порту “Кавказ”