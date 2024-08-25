Напередодні Дня незалежності України у рамках візиту до Києва делегація Вселенського патріархату зустрілася з главою УПЦ МП Онуфрієм. Це перший офіційний і прямий контакт між делегацією Вселенського патріархату та УПЦ з 2018 року.

Про це пише BBC Україна з посиланням на джерело, близьке до Вселенського патріарха, та джерело в УПЦ МП.

У склад делегації увійшли архієпископ Вінніпезький Іларіон, митрополит Пісідійський Іов та патріарший диякон Епіфаній Кам’янович. Всі вони українці за походженням.

Зазначається, що делегація зустрілася з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм, главою УГКЦ Блаженнішим Святославом, а також колишнім патріархом УПЦ КП митрополитом Філаретом. Основна увага під час візиту буде приділена пошуку шляхів порозуміння між православними України та діалогу для досягнення єдності у церковному питанні.

“Готовність до діалогу є. Головне її не нищити і показати свої добрі наміри”, – запевнив видання співрозмовник у Вселенському патріархаті.

Після зустрічі делегації з митрополитом Епіфанієм глава ПЦУ нагадав, що протягом понад п’яти років він закликав і продовжує закликати до діалогу, але жодної конструктивної відповіді від УПЦ не було.