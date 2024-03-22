Голова Закарпатської обласної державної адміністрації, Віктор Микита, повідомив про це на своїй сторінці у Facebook.

Під час зустрічі обговорювалися питання економічної співпраці, освіти, ІТ-сектору та підтримки роботи Почесного консульства Демократичної Республіки Конго в Ужгороді.

Віктор Микита зазначив, що представники ДРК висловили зацікавленість у співробітництві в освітній сфері, оскільки Закарпаття має широкий досвід організації навчання іноземних студентів в Ужгородському національному університеті.

“Україна високо цінує Конго як надійного партнера в міжнародних організаціях і налаштована поглиблювати конструктивну взаємодію. ДРК засуджує збройну агресію Росії проти нашої країни та підтримує її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність”, — сказав голова Закарпатської ОВА.